Magnús framlengdi í Mosfellsbæ

Enes Cogic og Magnús Már Einarsson halda áfram þjálfun Aftureldingar.
Knattspyrnuþjálfarinn Magnús Már Einarsson hefur skrifað undir nýjan samning við uppeldisfélag sitt Aftureldingu sem kveður á um að hann þjálfi áfram karlaliðið út keppnistímabilið 2028.

Magnús Már, sem er 36 ára gamall, hefur þjálfað Aftureldingu frá árinu 2020 og kom karlaliðinu upp í efstu deild í fyrsta sinn í sögunni á síðasta tímabili.

Heldur áfram þrátt fyrir fallið
Afturelding féll hins vegar aftur niður í 1. deild eftir mikla spennu í fallbaráttu Bestu deildarinnar. Því mun hann þjálfa liðið áfram í næst efstu deild og freista þess að koma því aftur upp í deild þeirra bestu.

Félagið tilkynnti um leið að Enes Cogic verði áfram aðstoðarþjálfari Magnúsar Más. Skrifaði Enes einnig undir samning út tímabilið 2028.

