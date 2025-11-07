Magnús framlengdi í Mosfellsbæ

Knattspyrnuþjálfarinn Magnús Már Einarsson hefur skrifað undir nýjan samning við uppeldisfélag sitt Aftureldingu sem kveður á um að hann þjálfi áfram karlaliðið út keppnistímabilið 2028.
Magnús Már, sem er 36 ára gamall, hefur þjálfað Aftureldingu frá árinu 2020 og kom karlaliðinu upp í efstu deild í fyrsta sinn í sögunni á síðasta tímabili.
Afturelding féll hins vegar aftur niður í 1. deild eftir mikla spennu í fallbaráttu Bestu deildarinnar. Því mun hann þjálfa liðið áfram í næst efstu deild og freista þess að koma því aftur upp í deild þeirra bestu.
Félagið tilkynnti um leið að Enes Cogic verði áfram aðstoðarþjálfari Magnúsar Más. Skrifaði Enes einnig undir samning út tímabilið 2028.