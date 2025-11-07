Mikil jákvæðni í okkar leik

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari karla í fótbolta er ánægður með þróun íslenska landsliðsins og þá vegferð sem liðið er á. Arnar ræddi við mbl.is eftir blaðamannafund á miðvikudag.
Ísland er í þriðja sæti D-riðils undankeppni HM 2026með 4 stig, en Frakkland er á toppnum með 10 stig.
Úkraína er í öðru sætinu með 7 stig en Aserbaídsjan rekur lestina með 1 stig. Liðið í efsta sæti tryggir sér sæti í lokakeppni HM, en liðið í öðru sæti fer í umspil.
„Ég held að margir séu mjög spenntir fyrir þessum glugga. Menn sjá alveg hvað mikil jákvæðni fylgir leik íslenska landsliðsins um þessar mundir. Menn eru að reyna sitt allra besta.
Við erum bæði að reyna að breyta leikstílnum, samhliða því að ná í úrslit. Ef við hefðum verið spurðir að því í upphafi, að fara til Póllands og duga jafntefli, þá held ég að við hefðum tekið því fegins hendi.
Svo má alltaf velta sér upp úr því hvernig staðan væri ef við hefðum unnið Úkraínu heima, en það er ágætt að henda því til hliðar.
Við klárum okkar leik við Aserbaídsjan fyrst, sá leikur er á undan leik Frakklands og Úkraínu. Við viljum klára okkar leik og setja pressu á Úkraínumenn og vonumst eftir því að Frakkar vinni Úkraínu og þá erum við komnir í ansi góða stöðu.
Báðir leikir Íslands við Frakka voru frábærir. Það hlýtur að gefa gott sjálfstraust að spila við eitt besta lið heims og ná svona frammistöðu í báðum þessum leikjum.
„Já, það gerir það. Það er kannski langt síðan að við vorum samkeppnishæfir við bestu lið heims, það eru ansi mörg ár síðan. Líka að ná því bæði á heimavelli og útivelli.
Það var kannski það sem ég vildi koma að, eftir síðasta leik, að þetta væru ein af okkar stóru úrslitum í sögu okkar. Svo er alltaf hægt að metast um það hver er besti leikurinn og þess háttar. Ef við horfum á þær þjóðir sem eru efstar á styrkleikalista FIFA.
Ísland hefur ekkert oft náð í úrslit gegn þessum allra bestu þjóðum í heiminum. Við getum verið ennþá stoltari af þessum árangri sem við náðum gegn þeim.
Svo hjálpaði þetta stig okkur gríðarlega mikið og var eflaust smá kjaftshögg inn í herbúðir Úkraínumanna, ég veit það.
Maður fylgist með öllum þessum leikjum og vonast eftir ákveðnum úrslitum. Úkraínumenn hafa reiknað með frönskum sigri.
Svo allt í einu kemur Ísland og nær í 2:2 jafntefli og vonandi hafa þeir bara ekki jafnað sig á því rothöggi,” sagði Arnar Gunnlaugsson.