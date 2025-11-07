Óttast ekki tíð þjálfaraskipti á Hlíðarenda

Hermann Hreiðarsson var ráðinn þjálfari karlaliðs Vals í fótbolta um síðustu helgi og skrifaði hann undir þriggja ára samning á Hlíðarenda.
Hann tekur við liðinu af Srdjan Tufegdzic sem stýrði liðinu á nýliðnu keppnistímabili en undir hans stjórn enduðu Valsmenn í öðru sæti Bestu deildarinnar og í öðru sæti bikarkeppninnar eftir tap gegn Vestra, 1:0, í úrslitaleik á Laugardalsvelli í lok ágúst.
Hermann, sem er 51 árs gamall, stýrði síðast HK í 1. deildinni en undir hans stjórn hafnaði liðið í fjórða sæti 1. deildarinnar og tapaði fyrir Keflavík, 4:0, í úrslitaleik umspilsins um sæti í efstu deild í lok september á Laugardalsvelli. Hann hefur einnig þjálfað ÍBV, Þrótt úr Vogum og karla- og kvennalið Fylkis á þjálfaraferlinum.
