Ráðinn til Vals

Knattspyrnudeild Vals hefur ráðið Kirian Elvira Acosta sem nýjan styrktar- og frammistöðuþjálfara meistaraflokks karla og yfirmann styrktarþjálfunar yngri flokka félagsins.
Kirian kemur til Vals frá Fram, þar sem hann hefur undanfarin ár sinnt sambærilegu starfi.
Kirian, sem er frá Spáni, er með meistaragráðu í afreksþjálfun íþróttaliða (High Performance in Team Sports), meistaragráðu í íþróttaframmistöðu og heilsu (Sports Performance and Health), kennsluréttindi í íþróttum á framhaldsskólastigi (Master of Education in Physical Education) og bachelorgráðu í íþrótta- og líkamsræktarvísindum (Sports and Exercise Science).
Hann hefur auk þess starfað víða um Evrópu, meðal annars hjá Malmö í Svíþjóð, SJK Seinäjoki í Finnlandi og á Spáni með Club Costa City og Atticgo BM Elche.
„Við erum gríðarlega ánægð með að fá Kirian til liðs við okkur. Ég þekki vel til starfa hans og hann hefur sýnt mikla fagmennsku og yfirvegun í starfi og kemur inn með þekkingu sem mun nýtast bæði leikmönnum og þjálfurum félagsins. Með komu hans erum við að styrkja faglegt innra starf til framtíðar,“ sagði Gareth Owen, tæknilegur ráðgjafi knattspyrnudeildar Vals, í tilkynningu.