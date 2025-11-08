Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari karlalandsliðs Íslands sat fyrir svörum á blaðamannafundi á miðvikudag og ræddi við mbl.is að honum loknum á Laugardalsvelli í gær.
Á fundinum spurði undirritaður Arnar um hvort ekki hefði verið freistandi að velja Viktor Bjarka Daðason sem vakið hefur athygli fyrir vasklega framgöngu með FC Köbenhavn í Danmörku að undanförnu.
Viktor var valinn í undir 19 ára landsliðið, en margir bjuggust við því að hann yrði í undir 21 árs landsliðinu eða jafnvel A-landsliðinu.
„Það er alltaf freistandi að taka inn unga leikmenn, þið þekkið alveg mína sögu sem þjálfara.
En það eru líka mjög góðar reglur innan veggja KSÍ varðandi hvernig á að eiga við svona aðstæður þegar ungur og efnilegur leikmaður kemur fram og er að standa sig mjög vel. Það hefur reynst mjög vel í gegnum tíðina.
„Gísli Gottskálk (Þórðarson) og Daníel Tristan (Guðjohnsen) eru kannski nýjustu dæmin, hvort á að velja þá í A-landsliðið eða undir 21 árs liðið.
Svo getum við farið aftur í tímann með Ísak (Bergmann Jóhannesson), Hákon (Arnar Haraldsson) og Orra (Stein Óskarsson) og þar fram eftir götunum,“ sagði Arnar.
„Það er ótrúlega mikið magn af góðum leikmönnum sem ég hef úr að velja. Við getum haldið endalaust áfram. Eggert Aron er að gera mjög góða hluti með Brann í Noregi og margir aðrir leikmenn sem eru einnig að gera mjög góða hluti.
Þrátt fyrir að menn séu meiddir, þá er alltaf jafn erfitt að velja í hópinn. En við erum búnir að hafa góðan kjarna saman síðustu 3-4 landsliðsglugga.
Það er mjög gott mál og ég held að allir séu minnugir þess þegar við vorum upp á okkar besta, þá var góður kjarni til staðar.
Það er hrikalega góður liðsandi og góð tenging að myndast í leikmannahópnum. Það hefur alltaf verið til staðar utan vallar, en núna innan vallar líka í því sem við erum að reyna að gera.”