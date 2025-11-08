Badu tekinn við Vestra

Vestri hefur ráðið Daniel Badu sem þjálfara meistaraflokks karla í fótbolta. Vestri féll úr Bestu deildinni í lok síðasta mánaðar og mun leika í 1. deild karla á næstu leiktíð.
Daniel Badu er 38 ára og var aðstoðarþjálfari Davíðs Smára Lamude hjá Vestra 2023 og 2024.
Badu kom fyrst til Íslands árið 2010 þar sem hann lék með Njarðvík og síðan Magna á Grenivík. Hann gekk í raðir BÍ/Bolungavíkur (nú Vestri) árið 2012 og spilaði með liðinu frá 2012 til 2023, að því undanskildu að hafa leikið aftur með Magna árið 2014.
Hann hefur spilað yfir 200 leiki fyrir Vestra og er því öllum hnútum kunnugur á Ísafirði. Vestri greindi einnig frá því að Elmar Atli Garðarsson og Pétur Bjarnason hafi framlengt samninga sína við félagið, ásamt styrktar- og sjúkraþjálfaranum Ferran Montes Corominas.