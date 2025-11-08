Bumbubúi sem var mjög velkominn

Knattspyrnu- og landsliðskonan Guðný Árnadóttir á von á sínu fyrsta barni ásamt sambýlismanni sínum Pétri Hrafni Friðrikssyni 27. apríl.
Guðný, sem er 25 ára gömul, hefur verið fastamaður í íslenska landsliðinu undanfarin ár en hún er samningsbundin Kristianstad í sænsku úrvalsdeildinni.
Hún er uppalin hjá FH í Hafnarfirði en gekk til liðs við Val árið 2019 þar sem hún lék í tvö tímabil og varð Íslandsmeistari með liðinu árið 2020.
Sama ár hélt hún út í atvinnumennsku og samdi við AC Milan í ítölsku A-deildinni en var lánuð til Napoli í sömu deild þar sem hún lék í eitt tímabil. Hún lék svo með AC Milan í tvö tímabil áður en hún gekk til liðs við Kristianstad fyrir síðasta tímabil.
Hún á að baki 43 A-landsleiki fyrir Ísland en hún var í lokahóp íslenska liðsins í lokakeppni Evrópumótsins á Englandi árið 2022 og í Sviss í sumar.
„Meðgangan hefur gengið vel en lífið hjá manni þessa dagana er talsvert frábrugðið því sem verið hefur,“ sagði Guðný í samtali við Morgunblaðið.
Það hefur færst í aukana að atvinnukonur í fótbolta eignist börn meðan á ferlinum stendur eftir að réttur þeirra til fæðingarorlofs var loksins viðurkenndur af alþjóðaknattspyrnusambandinu FIFA og því liggur beinast við að spyrja Guðnýju hvort bumbubúinn hafi verið planaður.
„Við skulum segja að þetta hafi ekki komið okkur algjörlega í opna skjöldu, þetta var allavega mjög velkomið,“ sagði Guðný og hló.
„Þegar ég tjáði forráðamönnum Kristianstad að ég væri ólétt þá tóku því allir mjög vel og það var aldrei neitt vesen. Ég fór inn á skrifstofu hjá bæði yfirmanni knattspyrnumála og þjálfaranum og báðir spurðu mig að fyrra bragði hvort ég væri nokkuð ólétt. Það greinilega sást á svipnum á mér en félagið tók þessum fréttum mjög vel sem gerði þetta allt miklu auðveldara fyrir mig.
Ég var auðvitað að vonast til þess að geta spilað eitthvað áfram, eins og ég kom inn á áðan, en því miður gekk það ekki eftir. Það verða auðvitað þjálfarabreytingar hérna eftir tímabilið og þar af leiðandi er þetta kannski ekki mjög stórt vandamál fyrir fráfarandi þjálfara. Mér hefur allan tímann liðið mjög vel með þetta því fólk hefur tekið þessum fréttum fagnandi en tilfinningin væri eflaust allt öðruvísi ef viðbrögðin hefðu verið öðruvísi.“
Ítarlegt viðtal við Guðnýju má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag.