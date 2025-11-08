Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 8.11.2025 | 7:00

Drepleiðinlegur þjálfari sem hataði útlendinga

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Ég held því miður að hann hafi ekki haft mikinn metnað fyrir kvennabolta,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Svava Rós Guðmundsdóttir í Dagmálum.

Svava, sem er einungis 29 ára gömul, lagði skóna nokkuð óvænt á hilluna á dögunum vegna langvarandi meiðsla en hún lék með Val og Breiðabliki hér á landi og Röa og Brann í Noregi, Kristianstad í Svíþjóð, Bordeaux í Frakklandi, Gotham FC í Bandaríkjunum og Benfica í Portúgal á atvinnumannaferlinum.

Ótrúlega leiðinlegt að enda þetta svona

Lítill metnaður fyrir kvennaboltanum

Svava gekk til liðs við Bordeaux í Frakklandi í janúar árið 2021 en hún var meidd þegar hún kom til félagsins og þegar hún var orðin heil heilsu hafði nýr þjálfari tekið við liðinu sem kom ekki vel fram við hana.

Þetta snérist ekki bara um mig heldur alla útlendingana sem voru þarna, hann bara vildi ekki hafa þá,“ sagði Svava.

„Eigendurnir sem áttu félagið þegar ég kom hættu og það komu nýir eigendur inn í þetta. Ég held að þeim hafi verið alveg sama um kvennaboltann. Það var í raun bara verið að reyna að ýta þessu út úr félaginu,“ sagði Svava.

Fann sér nýtt lið

Degi áður en félagaskiptaglugganum var lokað fékk Svava einföld skilaboð frá þjálfara sínum; Ég vil ekki hafa þig hérna. 

Hún fann sér nýtt lið á lokadegi gluggans en þá fékk hún ekki leyfi frá þjálfaranum til þess að fara. Degi eftir að glugganum var lokað fékk hún svo skilaboð frá þjálfaranum um að hún mætti fara.

„Ég var komin með nýtt lið og hann segir nei. Svo er glugganum lokað og þá segir hann mér að ég megi fara. Ég held að hann hafi bara verið þarna til þess að vera leiðinlegur en ég reyndi að gera gott úr þessu,“ sagði Svava meðal annars.

Viðtalið við Svövu Rós í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Svava Rós Guðmunsdóttir.
Svava Rós Guðmunsdóttir. mbl.is/Hákon Pálsson

