Hefur þjálfaraferilinn á Hornafirði

Björn Daníel Sverrisson í kveðjuleik sínum fyrir FH.
Björn Daníel Sverrisson í kveðjuleik sínum fyrir FH. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Björn Daníel Sverrisson hefur verið ráðinn þjálfari Sindra á Hornafirði sem leikur í þriðju deild karla í knattspyrnu og hefur skrifað undir þriggja ára samning við félagið.

Er þetta fyrsta þjálfarastarf Björns Daníels en hann lagði skóna á hilluna eftir að tímabilinu í Bestu deild karla lauk á dögunum og var kveðjuleikur hans gegn Fram í Kaplakrika, leikur sem FH tapaði 4:3.

Björn lék allan sinn feril á Íslandi með FH og er þriðji leikjahæsti leikmaður félagsins í efstu deild með 262 deildarleiki. Alls lék Björn 383 leiki fyrir FH og skoraði 82 mörk. Þá spilaði hann 8 A-landsleiki á árunum 2014 til 2017.

Auk þess lék hann 96 deildaleiki í Noregi og Danmörku á árunum 2014 til 2019



