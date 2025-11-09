Óli Stefán tekur við Selfoss

Óli Stefán Flóventsson verður næsti þjálfari karlaliðs Selfoss í fótbolta.
Selfoss féll úr 1. deildinni á liðnu tímabili og í kjölfarið var tilkynnt að Bjarni Jóhannsson yrði ekki áfram þjálfari liðsins.
Þetta var tilkynnt á herrakvöldi knattspyrnudeildar félagsins í gærkvöldi og má vænta þess að fréttatilkynning komi frá Selfyssingum á morgun.
Óli Stefán hefur stýrt karlaliðum Grindavíkur og KA í efstu deild, auk þess að þjálfa Sindra á Hornafirði þar sem hann hefur verið búsettur. Hans besti árangur í efstu deild kom árið 2019, þegar KA hafnaði í 5. sæti, en Óla var sagt upp störfum hjá KA í júlí 2020.