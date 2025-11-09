Þurfum bara að vinna leikinn

Ísland mætir Aserbaísjan í Bakú þann 13. nóvember og Úkraínu í Varsjá í Póllandi þann 16. nóvember í D-riðli undankeppni HM 2026.
Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, á von á tveimur erfiðum leikjum.
Fyrri leikurinn er gegn Aserbaísjan. Hvað hefur breyst hjá Aserum eftir 5:0-skellinn sem þeir fengu á Laugardalsvelli, út frá leikjunum sem komu á eftir og þjálfaraskiptum til dæmis?
„Þeir spila sama kerfi, sem þeir hafa útfært aðeins betur. Kannski voru einhverjir tungumálaerfiðleikar hjá Santos (fyrrverandi þjálfara Aserbaisjan).
Það er betra skipulag hjá þeim og betri bragur yfir þeim.
Ég held líka að þessi úrslit 5:0 líti alltaf betur og betur út með hverri vikunni sem líður.
Þetta voru bara frábær úrslit, fólk kannski áttar sig ekki á því hversu sannfærandi og stór sigur þetta var.
Auðvitað hefur þetta verið sjokk fyrir Aserana og þeir hafa gyrt sig í brók og náð að sýna betri leiki og þeir veittu Úkraínu-mönnum sérstaklega góða keppni.
Útileikir eru líka alltaf aðeins erfiðari en heimaleikir, ekki spyrja mig af hverju. Grasið er jafn grænt og völlurinn jafn stór.
Þetta verður erfiður leikur og við þurfum bara að klára með hvaða ráðum sem er. Ekki fá þá tilfinningu að við þurfum að vinna þá stórt aftur, heldur bara að vinna leikinn og ná í þrjú stig.
Um leið og þú ferð í svona leik og vanmetur andstæðinginn og heldur að þú takir þetta bara með vinstri, 4 eða 5:0 þá eru það bara röng skilaboð. Ég væri bara himinlifandi með að vinna leikinn 1:0.”
Ef allt gengur að óskum, við vinnum Aserbaísjan og Frakkar vinna Úkraínu, þá dugir okkur jafntefli gegn Úkraínu. Er það ekki hættulegt og er ekki alltaf betra að spila til sigurs?
„Jú, ég man nú eftir leik fyrir ári síðan sem ég var þátttakandi í með Víkingi. Úrslitaleikur Bestu deildarinnar 2024 gegn Breiðabliki, þá dugði okkur að ná í stig og það vita allir hvernig það fór.
Þetta verður snúinn leikur, ég minnist þess sem ég sagði fyrir fyrstu leikina, þá var ég að tala um að við þyrftum að gera þetta og hitt til að komast áfram.
Ég held að það sé best núna að byrja á því að vinna Aserbaísjan og svo höfum við áhyggjur af Úkraínu leiknum seinna,” sagði Arnar Gunnlaugsson.