Bráðefnileg framlengir í Garðabæ

Fanney Lísa Jóhannesdóttir, bráðefnileg knattspyrnukona hjá Stjörnunni, hefur skrifað undir nýjan samning við uppeldisfélagið.
Fanney Lísa er aðeins 16 ára gömul en var þrátt fyrir ungan aldur í stóru hlutverki hjá Stjörnunni þegar liðið hafnaði í fjórða sæti Bestu deildarinnar í ár.
Alls lék hún 21 leik og skoraði eitt mark í Bestu deildinni og hefur alls leikið 34 leiki og skorað tvö mörk í deildinni.
Þá hefur Fanney Lísa spilað þrjá bikarleiki fyrir Stjörnunar.
„Fanney er virkilega efnilegur leikmaður sem hefur sýnt miklar framfarir og mikinn metnað í sínum leik. Hún tók þátt í 21 leik á síðasta tímabili og hefur verið traustur og öflugur liðsmaður innan hópsins.
Við hlökkum til að sjá Fanney Lísu halda áfram að vaxa og dafna í Stjörnutreyjunni!“ sagði meðal annars í tilkynningu frá knattspyrnudeild Stjörnunnar.