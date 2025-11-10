Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.11.2025 | 17:55

Bráðefnileg framlengir í Garðabæ

Fanney Lísa Jóhannesdóttir með boltann í leik með Stjörnunni gegn …
Fanney Lísa Jóhannesdóttir með boltann í leik með Stjörnunni gegn Tindastóli í sumar. mbl.is/Karítas

Fanney Lísa Jóhannesdóttir, bráðefnileg knattspyrnukona hjá Stjörnunni, hefur skrifað undir nýjan samning við uppeldisfélagið.

Fanney Lísa er aðeins 16 ára gömul en var þrátt fyrir ungan aldur í stóru hlutverki hjá Stjörnunni þegar liðið hafnaði í fjórða sæti Bestu deildarinnar í ár.

Alls lék hún 21 leik og skoraði eitt mark í Bestu deildinni og hefur alls leikið 34 leiki og skorað tvö mörk í deildinni.

Þá hefur Fanney Lísa spilað þrjá bikarleiki fyrir Stjörnunar.

„Fanney er virkilega efnilegur leikmaður sem hefur sýnt miklar framfarir og mikinn metnað í sínum leik. Hún tók þátt í 21 leik á síðasta tímabili og hefur verið traustur og öflugur liðsmaður innan hópsins.

Við hlökkum til að sjá Fanney Lísu halda áfram að vaxa og dafna í Stjörnutreyjunni!“ sagði meðal annars í tilkynningu frá knattspyrnudeild Stjörnunnar.

