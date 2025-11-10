Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.11.2025 | 14:15

Einn leikmaður Íslands tæpur

Mikael Anderson er tæpur vegna meiðsla.
Mikael Anderson er tæpur vegna meiðsla. mbl.is/Eyþór
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Mikael Anderson, miðjumaður hjá Djurgården í Svíþjóð, er tæpur fyrir leiki Íslands gegn Aserbaídsjan og Úkraínu í undankeppni HM í fótbolta vegna meiðsla.

Davíð Snorri Jónasson aðstoðarlandsliðþjálfari greindi frá þessu í samtali við mbl.is í Bakú, höfuðborg Aserbaídsjans, í dag.

Mikael lék ekki með Djurgården í lokaumferð sænsku úrvalsdeildarinnar í gær en það er eini leikurinn sem hann hefur misst af eftir að félagið keypti hann af AGF í Danmörku í ágúst.

Aðrir leikmenn íslenska liðsins eru klárir í slaginn en fyrri leikurinn fer fram í Bakú á fimmtudag og sá seinni í Varsjá 16. nóvember.

mbl.is
