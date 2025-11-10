Einn leikmaður Íslands tæpur

Mikael Anderson, miðjumaður hjá Djurgården í Svíþjóð, er tæpur fyrir leiki Íslands gegn Aserbaídsjan og Úkraínu í undankeppni HM í fótbolta vegna meiðsla.
Davíð Snorri Jónasson aðstoðarlandsliðþjálfari greindi frá þessu í samtali við mbl.is í Bakú, höfuðborg Aserbaídsjans, í dag.
Mikael lék ekki með Djurgården í lokaumferð sænsku úrvalsdeildarinnar í gær en það er eini leikurinn sem hann hefur misst af eftir að félagið keypti hann af AGF í Danmörku í ágúst.
Aðrir leikmenn íslenska liðsins eru klárir í slaginn en fyrri leikurinn fer fram í Bakú á fimmtudag og sá seinni í Varsjá 16. nóvember.
