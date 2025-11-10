Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.11.2025 | 14:35

Fyrsti og 100. landsleikur gegn sömu þjóð?

Jóhann Berg Guðmundsson í leik gegn Svartfjallalandi í nóvember 2024.
Jóhann Berg Guðmundsson í leik gegn Svartfjallalandi í nóvember 2024. Ljósmynd/Alex Nicodim

Jóhann Berg Guðmundsson gæti leikið sinn 100. leik með karlalandsliði Íslands í knattspyrnu þegar það mætir Aserbaídsjan í Bakú á fimmtudaginn, í undankeppni heimsmeistaramótsins.

Það yrði skemmtileg tilviljun því Jóhann lék einmitt sinn fyrsta A-landsleik á ferlinum árið 2008 þegar Ísland og Aserbaídsjan gerðu jafntefli, 1:1, í vináttulandsleik á Laugardalsvellinum árið 2008.

Jóhann hefur beðið í heilt ár eftir tækifæri til að spila 100. landsleikinn en hans 99. leikur var fyrir rétt tæplega einu ári síðan, gegn Wales í Cardiff 19. nóvember 2024.

mbl.is
Fleira áhugavert
Segir að ekki eigi að óttast gervigreind í skólum Samdráttur eftir flutninginn í Álfabakka Þrír látnir vegna mikils öldugangs á Tenerife Grímur fékk stuttan tíma til umhugsunar
Fleira áhugavert
Veitir á ný verðtryggð lán á föstum vöxtum Gefa út frásögn um leit að geirfuglum Heyrði ekkert í nýjum heilbrigðisráðherra „Birkið í Fossvoginum núna er mjög illa farið“