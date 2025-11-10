Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.11.2025 | 22:22

Gífurlegur liðstyrkur í Árbæinn 

Eva Rut Ásþórsdóttir er komin aftur til Fylkis.
Eva Rut Ásþórsdóttir er komin aftur til Fylkis. Ljósmynd/Fylkir

Knattspyrnukonan Eva Rut Ásþórsdóttir er gengin aftur til liðs við Fylki eftir árs dvöl hjá Þór/KA. Um gífurlegan liðstyrk er  ræða enda leikur Fylkir í 2. deild á næsta tímabili. 

Eva Rut, sem er 24 ára gömul, skrifaði undir tveggja ára samning og er því samningsbundin út tímabilið 2027. 

Um þessar mundir er hún  jafna sig á erfiðum meiðslum en Eva Rut varð fyrir því mikla óláni  slíta krossband í hné í fyrsta og eina leik sínum fyrir Þór/KA í Bestu deildinni í sumar. 

Hún gekk fyrst til liðs við Fylki fyrir tímabilið 2020 en hafði áður leikið með HK/Víkingi og Aftureldingu/Fram. Eva Rut er alin upp hjá Aftureldingu. 

Alls á hún að baki 55 leiki og 12 mörk í efstu deild, þar af 39 leiki og níu mörk fyrir Fylki.

