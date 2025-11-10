Knattspyrnudeild Vals hefur ráðið Hilmar Andrew McShane sem styrktar- og frammistöðuþjálfara meistaraflokks kvenna. Hann mun jafnframt aðstoða við þjálfun meistaraflokks karla og yngri flokka félagsins.
Í tilkynningu frá knattspyrnudeild Vals segir að Hilmar búi yfir mikilli þekkingu og reynslu og sé með meistaragráðu í íþróttavísindum með áherslu á þjálfun. Síðustu tvö ár hefur hann starfað sem styrktarþjálfari hjá meistaraflokkum karla og kvenna hjá Gróttu.
Hilmar er þá fyrrverandi knattspyrnumaður sjálfur og lék síðast með Gróttu á síðasta ári.
„Við erum gríðarlega ánægð með að fá Hilmar til Vals. Menntun hans, ásamt víðtækri reynslu í styrktar- og frammistöðuþjálfun og ferill hans sem leikmaður er eitthvað sem mun nýtast okkur vel.
Hann verður mikill styrkur, sérstaklega fyrir meistaraflokk kvenna, en mun jafnframt styðja Kirian [Elvira Acosta] í starfi með karlaliðið okkar og yngri flokka,“ sagð Gareth Owen, tæknilegur yfirmaður knattspyrnudeildar Vals í tilkynningunni.