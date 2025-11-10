Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 10.11.2025 | 19:28

Hilmar til Vals

Hilmar Andrew McShane.
Hilmar Andrew McShane. Ljósmynd/Valur

Knattspyrnudeild Vals hefur ráðið Hilmar Andrew McShane sem styrktar- og frammistöðuþjálfara meistaraflokks kvenna. Hann mun jafnframt aðstoða við þjálfun meistaraflokks karla og yngri flokka félagsins.

Í tilkynningu frá knattspyrnudeild Vals segir að Hilmar búi yfir mikilli þekkingu og reynslu og sé með meistaragráðu í íþróttavísindum með áherslu á þjálfun. Síðustu tvö ár hefur hann starfað sem styrktarþjálfari hjá meistaraflokkum karla og kvenna hjá Gróttu.

Hilmar er þá fyrrverandi knattspyrnumaður sjálfur og lék síðast með Gróttu á síðasta ári.

„Við erum gríðarlega ánægð með að fá Hilmar til Vals. Menntun hans, ásamt víðtækri reynslu í styrktar- og frammistöðuþjálfun og ferill hans sem leikmaður er eitthvað sem mun nýtast okkur vel.

Hann verður mikill styrkur, sérstaklega fyrir meistaraflokk kvenna, en mun jafnframt styðja Kirian [Elvira Acosta] í starfi með karlaliðið okkar og yngri flokka,“ sagð Gareth Owen, tæknilegur yfirmaður knattspyrnudeildar Vals í tilkynningunni.

