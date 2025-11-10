Íslenska liðið fær styttri tíma en venjulega

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Aserbaídsjan í undankeppni HM í Bakú næstkomandi fimmtudagskvöld. Ferðalagið til Bakú er flókið fyrir marga landsliðsmenn og byrja þeir því formlegan undirbúning fyrir leikina á morgun, einum degi seinna en venjulega.
Venjan er að leikmenn komi saman fjórum dögum fyrir fyrsta leik og byrji að æfa, en vegna ferðalagsins verður fyrsta æfing þremur dögum fyrir leikinn við Aserbaídsjan.
„Þetta styttir aðeins undirbúning því við byrjum að æfa einum degi seinna en það er allt í lagi, menn jafna sig betur í staðinn. Þetta snýst um að menn séu klárir á fimmtudag.
Þessir strákar eru vanir því að ferðast. Síðustu menn eru að detta inn um níu eða tíuleytið í kvöld. Þeir fá góðan mat, góðan svefn og verða klárir á morgun,“ sagði Davíð Snorri Jónasson aðstoðarlandsliðsþjálfari við mbl.is í Bakú í dag.