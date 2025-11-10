Jóhann frábær leikmaður og stórkostleg manneskja

Eins og mbl.is greindi frá fyrr í dag gæti Jóhann Berg Guðmundsson leikið sinn 100. landsleik þegar Ísland mætir Aserbaídsjan í undankeppni HM næstkomandi fimmtudag í Bakú.
Jóhann lék einmitt sinn fyrsta landsleik gegn sömu þjóð árið 2008 þegar Ísland og Aserbaídsjan gerðu jafntefli, 1:1, í vináttulandsleik á Laugardalsvellinum.
Jóhann hefur beðið í heilt ár eftir tækifæri til að spila 100. landsleikinn en hans 99. leikur var fyrir rétt tæplega einu ári síðan, gegn Wales í Cardiff 19. nóvember 2024.
„Það þekkja allir Jóhann Berg. Hann er frábær leikmaður og stórkostleg manneskja. Hann styrkir okkur, með reynslunni og gæðum.
Breiddin er að aukast og hann hefur ekki verið með okkur í undanförnum leikjum en að vera með hann í stund sem þessari er frábært,“ sagði Davíð Snorri Jónasson aðstoðarlandsliðsþjálfari við mbl.is.