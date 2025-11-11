Andri gekk í enskan einkaskóla – það er Breti í mér

Andri Lucas Guðjohnsen, landsliðsmaður í fótbolta, hefur gert góða hluti með Blackburn í ensku B-deildinni undanfarnar vikur.
Hann kom til félagsins frá Genk í Belgíu fyrir tímabilið og skoraði sín þrjú fyrstu mörk í tveimur leikjum gegn Leicester og Southampton á dögunum. Andri kann vel við sig á Englandi.
„Ég og flestir í liðinu búum í Manchester. Það er skemmtileg borg og mikið um að vera. Ég er sjálfur hrifinn af því að fara út úr húsi, fara að versla eða á kaffihús. Mér finnst gott að vera með fólk í kringum mig og Manchester er mjög huggulegur staður,“ sagði Andri við mbl.is.
Það vakti athygli ofanritaðs að Andri er með enskan hreim þegar hann talar ensku. Það er góð ástæða fyrir því.
„Ég fæddist í London og svo var ég í enskum einkaskóla þegar ég var yngri. Ég var klæddur í skyrtu, bindi og svörtum leðurskóm. Það var þannig í 11-12 ár og það er Breti í mér,“ sagði sóknarmaðurinn.
Hann hefur ekki lent í vandræðum með vinstri umferð á Englandi hingað til.
„Það tók smá tíma að ná henni en það var ekkert vesen samt. Á meðan maður beið eftir því að fá bíl reyndi maður að fylgjast með þegar maður tók leigubíla um borgina. Maður er enga stund að ná þessu.“