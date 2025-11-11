Eftirsjáin núna er ekki alveg jafn mikil

Knattspyrnu- og landsliðskonan Guðný Árnadóttir á von á sínu fyrsta barni ásamt sambýlismanni sínum Pétri Hrafni Friðrikssyni 27. apríl.
Guðný, sem er 25 ára gömul, hefur verið fastamaður í íslenska landsliðinu undanfarin ár en hún er samningsbundin Kristianstad í sænsku úrvalsdeildinni.
Hún er uppalin hjá FH í Hafnarfirði en gekk til liðs við Val árið 2019 þar sem hún lék í tvö tímabil og varð Íslandsmeistari með liðinu árið 2020.
Sama ár hélt hún út í atvinnumennsku og samdi við AC Milan í ítölsku A-deildinni en var lánuð til Napoli í sömu deild þar sem hún lék í eitt tímabil. Hún lék svo með AC Milan í tvö tímabil áður en hún gekk til liðs við Kristianstad fyrir síðasta tímabil.
Hún á að baki 43 A-landsleiki fyrir Ísland en hún var í lokahóp íslenska liðsins í lokakeppni Evrópumótsins á Englandi árið 2022 og í Sviss í sumar.
„Meðgangan hefur gengið vel en lífið hjá manni þessa dagana er talsvert frábrugðið því sem verið hefur,“ sagði Guðný í samtali við Morgunblaðið.
Íslenska liðið hefur leik í undankeppni HM 2026 í byrjun marsmánaðar, nánar tiltekið þann 3. mars, nokkrum dögum eftir að Guðný á að eignast sitt fyrsta barn.
„Ég fylgdist ekki með drættinum sjálfum en sá auðvitað um leið og búið var að draga hvaða liðum við eigum að mæta. Við njótum góðs af því að leika í A-deild undankeppninnar og ég er sannfærð um það að við munum finna leið til þess að komast alla leið í lokakeppnina 2027. Við erum auðvitað að fara mæta heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands en við erum heppnar með það að gera að við förum alltaf í umspil, sama hvað.
Ég skal alveg viðurkenna það að ég varð smá svekkt þegar ég áttaði mig á því að ég væri ekki að fara að spila á móti Spáni og Englandi. Við höfum mikið verið að mæta sömu þjóðum undanfarin ár en núna loksins fáum við að mæta bæði Spáni og Englandi. Það er alltaf erfitt að missa af landsleikjum vegna meiðsla en ég er í aðeins öðruvísi aðstæðum núna þannig að eftirsjáin er ekki alveg jafn mikil.“
Ítarlegt viðtal við Guðnýju má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins laugardaginn 8. nóvember eða með því að smella hér.