Erum á réttri leið og þjóðin tekur eftir því

Ísland leikur við Aserbaísjan og Úkraínu í lokaleikjum sínum í undankeppni HM karla í fótbolta í vikunni. Leikurinn við Aserbaísjan er í Bakú á fimmtudag og leikurinn við Úkraínu í Varsjá á sunnudag.
Svo lengi sem Úkraína nær ekki betri úrslitum gegn Frakklandi en Ísland gegn Aserbaísjan verður leikur Íslands og Úkraínu úrslitaleikur um sæti í umspili, þar sem sæti á lokamóti HM er undir.
Frakkland er á toppi riðilsins með tíu stig, Úkraína í öðru með sjö, Ísland í þriðja með fjögur og Aserbaísjan rekur lestina með eitt stig. Ísland tapaði fyrir Úkraínu, 5:3, og gerði jafntefli við Frakkland, 2:2, á Laugardalsvelli í síðasta glugga.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.