Morgunblaðið | 11.11.2025 | 9:45

Erum á réttri leið og þjóðin tekur eftir því

Leikmenn Íslands fagna jöfnunarmarki gegn Frakklandi á Laugardalsvelli í október.
Leikmenn Íslands fagna jöfnunarmarki gegn Frakklandi á Laugardalsvelli í október.
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Ísland leikur við Aserbaísjan og Úkraínu í lokaleikjum sínum í undankeppni HM karla í fótbolta í vikunni. Leikurinn við Aserbaísjan er í Bakú á fimmtudag og leikurinn við Úkraínu í Varsjá á sunnudag.

Svo lengi sem Úkraína nær ekki betri úrslitum gegn Frakklandi en Ísland gegn Aserbaísjan verður leikur Íslands og Úkraínu úrslitaleikur um sæti í umspili, þar sem sæti á lokamóti HM er undir.

Frakkland er á toppi riðilsins með tíu stig, Úkraína í öðru með sjö, Ísland í þriðja með fjögur og Aserbaísjan rekur lestina með eitt stig. Ísland tapaði fyrir Úkraínu, 5:3, og gerði jafntefli við Frakkland, 2:2, á Laugardalsvelli í síðasta glugga.

