Hrósaði Arnari Gunnlaugssyni í hástert

Davíð Snorri Jónasson, aðstoðarlandsliðsþjálfari í fótbolta, er hæstánægður með samstarf sitt og aðalþjálfarans Arnars Gunnlaugssonar en þeir hafa stýrt landsliðinu saman frá því Arnar tók við liðinu í byrjun árs.
Arnar er mjög skýr á hugmyndafræðina sína og kemur henni vel frá sér. Það er mjög gott að vinna með svoleiðis fólki. Maður veit hvar maður hefur hann og hvað hann vill. Það er mjög gott þegar þú ert að aðstoða.
Það er svo gríðarleg þekking á fótbolta og hann er góður að lesa í aðstæður hverju sinni. Mannlegi þátturinn er mjög sterkur. Ég er mjög ánægður með þetta samstarf,“ sagði Davíð um Arnar í samtali við mbl.is í Bakú í Aserbaídsjan.
Ísland mætir Aserbaídsjan og Úkraínu í Bakú og Varsjá í vikunni í undankeppni HM karla í fótbolta þar sem sæti í umspili um sæti á lokamóti HM er undir.