Hrósaði íslenska landsliðinu í hástert

Vladimir Novak
Eftir skellinn gegn Íslandi í Reykjavík, 5:0, í byrjun september var Fernando Santos, þjálfara karlalandsliðs Aserbaísjans í knattspyrnu, sagt upp störfum.
Í stað hans var Aykhan Abbasov, 44 ára gamall þjálfari 21-árs landsliðs þjóðarinnar, ráðinn til bráðabirgða og hann var tilbúinn að svara nokkrum spurningum Morgunblaðsins um leik þjóðanna sem fram fer í Bakú á fimmtudaginn kemur en liðin mætast þar í fimmtu og næstsíðustu umferð undankeppni heimsmeistaramótsins 2026.
Rétt er að taka fram að viðtalið átti sér stað á föstudag.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.