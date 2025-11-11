Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 11.11.2025 | 10:48 | Uppfært 11:13

Hrósaði íslenska landsliðinu í hástert

Arnar Gunnlaugsson fylgist með rimmu Guðlaugs Victors Pálssonar og Elvins …
Arnar Gunnlaugsson fylgist með rimmu Guðlaugs Victors Pálssonar og Elvins Jafarguliyevs í fyrri leiknum á Laugardalsvellinum í haust. Morgunblaðið/Ólafur Árdal
Morgunblaðið

Vladimir Novak

vnovak@eunet.rs

Eftir skellinn gegn Íslandi í Reykjavík, 5:0, í byrjun september var Fernando Santos, þjálfara karlalandsliðs Aserbaísjans í knattspyrnu, sagt upp störfum.

Í stað hans var Aykhan Abbasov, 44 ára gamall þjálfari 21-árs landsliðs þjóðarinnar, ráðinn til bráðabirgða og hann var tilbúinn að svara nokkrum spurningum Morgunblaðsins um leik þjóðanna sem fram fer í Bakú á fimmtudaginn kemur en liðin mætast þar í fimmtu og næstsíðustu umferð undankeppni heimsmeistaramótsins 2026.

Rétt er að taka fram að viðtalið átti sér stað á föstudag.

Saknar markvarðarins

