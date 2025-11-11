Hvalreki fyrir Njarðvík

Knattspyrnumaðurinn Eiður Aron Sigurbjörnsson er genginn til liðs við Njarðvík. Skrifaði hann undir eins árs samning.
Fótbolti.net greinir frá.
Eiður Aron, sem er 35 ára gamall miðvörður, kemur á frjálsri sölu eftir að samningur hans við Vestra rann út.
Fylgir Eiður Aron nýjum þjálfara Njarðvíkur, Davíð Smára Lamude, en þeir höfðu unnið saman hjá Vestra undanfarin tvö tímabil í Bestu deildinni.
Saman urðu þeir bikarmeistarar í ágúst en Davíð Smári var látinn taka pokann sinn undir loks tímabils og fór það svo að lokum að Vestri féll niður í 1. deild.
Bæði Njarðvík og Vestri leika í 1. deild á næsta tímabili.