Hvalreki fyrir Njarðvík

Eiður Aron Sigurbjörnsson lék síðast með Vestra.
Eiður Aron Sigurbjörnsson lék síðast með Vestra. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

Knattspyrnumaðurinn Eiður Aron Sigurbjörnsson er genginn til liðs við Njarðvík. Skrifaði hann undir eins árs samning.

Fótbolti.net greinir frá.

Eiður Aron, sem er 35 ára gamall miðvörður, kemur á frjálsri sölu eftir að samningur hans við Vestra rann út.

Fylgir Eiður Aron nýjum þjálfara Njarðvíkur, Davíð Smára Lamude, en þeir höfðu unnið saman hjá Vestra undanfarin tvö tímabil í Bestu deildinni.

Saman urðu þeir bikarmeistarar í ágúst en Davíð Smári var látinn taka pokann sinn undir loks tímabils og fór það svo að lokum að Vestri féll niður í 1. deild.

Bæði Njarðvík og Vestri leika í 1. deild á næsta tímabili.

