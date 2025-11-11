Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 11.11.2025 | 16:47

Ingi ráðinn til KSÍ

Ingi Rafn Ingibergsson hefur ráðinn til KSÍ.
Ingi Rafn Ingibergsson hefur ráðinn til KSÍ. Ljósmynd/KSÍ

Knattspyrnusamband Íslands hefur ráðið Inga Rafn Ingibergsson sem starfsmann dómaramála á skrifstofu sambandsins og hefur hann störf 1. desember.

Ingi Rafn hefur starfað hjá knattspyrnudeild Selfoss sem verkefna- og dómarastjóri frá 2016 ásamt því að sinna þjálfun hjá félaginu frá árinu 2010. Hann var einnig aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla frá 2023 - 2025.

Magnús Már Jónsson, dómarastjóri KSÍ, lætur af störfum um komandi áramót. Þóroddur Hjaltalín mun taka við stöðu dómarastjóra og er Ingi Rafn nú ráðinn inn í fyrri stöðu Þórodds.

Auk þeirra starfa á Ingi Rafn að baki leikmannsferil þar sem hann lék vel yfir 400 KSÍ-leiki í meistaraflokki, flesta með Selfossi en einnig með ÍBV og Árborg.

