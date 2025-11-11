Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 11.11.2025 | 13:13 | Uppfært 13:33

Skoraði á afmælisdeginum og Ísland í A-deild

Ingibjörg Magnúsdóttir var á skotskónum í dag.
U17-ára stúlknalandslið Íslands leikur í A-deild seinni umferðar undankeppni Evrópumótsins 2026 eftir öruggan sigur gegn Slóveníu í Slóveníu í öðrum leik sínum í fyrri umferðinni í dag.

Leiknum lauk með 3:0-sigri íslenska liðsins þar sem þær Anna Heiða Óskarsdóttir, Hafrún Birna Helgadóttir og Ingibjörg Magnúsdóttir, allar úr FH, skoruðu mörk Íslands í leiknum, öll á síðustu 20 mínútunum.

Hafrún hélt upp á sextán ára afmælið í dag með því að skora annað markið.

Ísland hafnaði í efsta sæti riðilsins eftir öruggan sigur gegn Færeyjum á laugardaginn og leikur því í A-deild undankeppninnar í seinni umferðinni sem dregið verður í þann 11. desember. Ísland fékk 6 stig, Slóvenía og Færeyjar ekkert.

