Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 11.11.2025 | 12:23

Svartfellingur með flautuna í Bakú

Albert Guðmundsson, Kristian Nökkvi Hlynsson og Arnar Gunnlaugsson fagna eftir …
Albert Guðmundsson, Kristian Nökkvi Hlynsson og Arnar Gunnlaugsson fagna eftir jafntefli gegn Frakklandi á Laugardalsvelli í október. mbl.is/Karítas

Svartfellingurinn Nikola Dabanovic mun dæma leik Aserbaísjan og Íslands í D-riðli undankeppni HM 2026 sem fram fer í Bakú á fimmtudaginn kemur.

Honum til aðstoðar verða þeir Vladan Todorovic og Srdan Jovanovic frá Svartfjallalandi og Milos Baskovic verður fjórði dómari.

Momcilo Markovic frá Serbíu verður VAR-dómari og honum til aðstoðar verður samlandi hans Aleksandar Zivkovic.

Leikur Aserbaísjan og Íslands hefst klukkan 17 að íslenskum tíma á fimmtudaginn og verður í beinni textalýsingu á mbl.is.

