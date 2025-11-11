Svartfellingur með flautuna í Bakú

Svartfellingurinn Nikola Dabanovic mun dæma leik Aserbaísjan og Íslands í D-riðli undankeppni HM 2026 sem fram fer í Bakú á fimmtudaginn kemur.
Honum til aðstoðar verða þeir Vladan Todorovic og Srdan Jovanovic frá Svartfjallalandi og Milos Baskovic verður fjórði dómari.
Momcilo Markovic frá Serbíu verður VAR-dómari og honum til aðstoðar verður samlandi hans Aleksandar Zivkovic.
Leikur Aserbaísjan og Íslands hefst klukkan 17 að íslenskum tíma á fimmtudaginn og verður í beinni textalýsingu á mbl.is.