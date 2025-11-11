Þetta er enginn venjulegur bakvörður. Þetta er nefnilega svokallaður Bakúvörður og sá fyrsti sinnar tegundar. Það er svo sem enginn sýnilegur munur á bakverði og Bakúverði en auðvitað er Bakúvörðurinn skrifaður frá höfuðborg Aserbaídsjans, Bakú.
Ofanritaður er nánast alveg viss um að þetta sé fyrsti bakvörðurinn í 112 ára sögu Morgunblaðsins sem skrifaður er í Bakú. Ef það er ekki alveg rétt er hægt að kenna ferðaþreytu um, eftir langt ferðalag frá Keflavík til Bakú, með stuttu stoppi í Istanbúl.
Morgunblaðið hefur verið sérlega gott í að fylgja landsliðum Íslands eftir hvert sem er í Evrópu undanfarna mánuði og nú er engin breyting á. Ofanritaður mun fjalla ítarlega um leiki Íslands við Aserbaídsjan og Úkraínu í undankeppni HM frá Bakú og síðan Varsjá.
Að verkefninu. Það hefur ekki gengið sérlega vel hjá íslenska liðinu á útivelli undanfarna mánuði en nú er kominn tími á að breyta því. Það hefur einnig gengið mjög illa að vinna tvo mótsleiki í röð og það ekki tekist frá árinu 2019 eða í rúm sex ár. Það er einnig kominn tími á að breyta því.
Það hefur birt til hjá íslenska liðinu undanfarna mánuði. Það var ákveðinn áfangi að það var uppselt á leikina við Úkraínu og Frakkland í síðasta verkefni. Sterkt jafntefli við Frakkland á Laugardalsvelli, naumt tap í París og stórsigur gegn Aserbaídsjan sýna hversu gott íslenska liðið getur verið þegar það smellur saman.
Nú er kominn tími til að breyta því sem vantað hefur upp á síðustu ár, vinna tvo leiki og fara í umspil um sæti á lokamóti HM. Þar getur allt gerst.
Bakvörðinn má einnig sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag.