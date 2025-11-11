Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 11.11.2025 | 20:27

„Var ekki endilega á leið í þjálfun“

Óli Stefán Flóventsson skrifar undir samninginn í dag.
Óli Stefán Flóventsson skrifar undir samninginn í dag. Ljósmynd/Selfoss

Óli Stefán Flóventsson var í dag formlega kynntur sem nýr þjálfari karlaliðs Selfoss í knattspyrnu og skrifaði hann undir tveggja ára samning við félagið.

Óli Stefán hefur stýrt bæði KA og Grindavík í efstu deild karla þar sem hann náði góðum árangri með bæði lið. Hann kom Grindvíkingum til að mynda upp úr 1.deildinni sumarið 2016 og endaði ári síðar í 5. sæti úrvalsdeildarinnar. Þá endaði Óli Stefán í 5.sæti með KA sumarið 2019 sem var þá besti árangur liðsins í fjöldamörg ár.

Hefur hann auk þess tvisvar sinnum komið liði Sindra upp um deild, fyrst árið 2012 og einnig árið 2022. Á nýafstöðnu tímabili var Óli Stefán aðstoðarþjálfari Sindra síðari hluta tímabilsins. Hann er með UEFA Pro þjálfaragráðu sem er æðsta þjálfaragráða UEFA.

Vissi að þetta starf ætti vel við mig

„Ég var ekki endilega á leið í þjálfun aftur á þessum tímapunkti en þegar Selfoss hafði samband varð ég strax mjög áhugasamur. Eftir fyrsta kynningaefund vissi ég að þetta starf ætti mjög vel við mig og fyrir það sem ég stend í þjálfun.

Hér er í senn frábær aðstaða, metnaðarfullt fólk í kringum félagið og síðast en ekki síst spennandi leikmannahópur sem verður gaman að vinna með. Ég er stoltur og ánægður að tilheyra núna Selfoss fjölskyldunni og hlakka mikið til hefjast handa,“ sagði Óli Stefán í tilkynningu frá knattspyrnudeild Selfoss.

