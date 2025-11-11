Verður ekki áfram í herbúðum Hafnfirðinga

Knattspyrnumaðurinn Einar Karl Ingvarsson verður ekki áfram í herbúðum FH.
Þetta tilkynnti hann í samtali við fótbolta.net en Einar, sem er 32 ára gamall, gekk til liðs við uppeldisfélag sitt FH frá Grindavík fyrir síðasta keppnistímabil og kom við sögu í 25 leikjum í Bestu deildinni í sumar.
Hann hefur einnig leikið með Val, Stjörnunni, Fjölni og Grindavík á ferlinum og á að baki 185 leiki í efstu deild þar sem hann hefur skorað 14 mörk.
Hann hefur fjórum sinnum orðið Íslandsmeistari á ferlinum og þrívegis bikarmeistari.