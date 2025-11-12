Álag hjá Andra á Englandi – nær varla að æfa

„Það er jákvætt að ég sé byrjaður að skora og svo er ég byrjaður að spila vel líka í síðustu leikjum,“ sagði Andri Lucas Guðjohnsen, landsliðsmaður í fótbolta, í samtali við mbl.is á liðshóteli landsliðsins í Bakú í Aserbaídsjan í dag.
Andri hefur verið að gera flotta hluti með Blackburn í ensku B-deildinni síðustu vikur og skoraði þrjú mörk í tveimur leikjum gegn Southampton og Leicester á dögunum.
„Það tók smá tíma að aðlagast í byrjun en mér líður mjög vel núna í enska umhverfinu. Þessi enska B-deild er hörkudeild. Hún er blanda af beinskeyttum fótbolta en svo eru líka mikil gæði í henni. Það er allur pakkinn í þessari deild.
Það er skemmtilegt og sérstaklega þegar maður er að spila á 3-4 daga fresti. Maður nær varla að æfa þar sem allt snýst um að ná sér eftir síðasta leik. Áður en maður veit af er maður kominn á næsta völl í næsta leik. Þetta er endalaus fótbolti,“ sagið Andri.
Hann er hrifinn af ástríðunni í enskum stuðningsmönnum.
„Það fyrsta sem ég tók eftir þegar ég kom til Englands var að það verður allt vitlaust þegar mörkin eru skoruð. Þetta er allt annað en öðruvísi í heiminum. Að maður sjálfur sé byrjaður að skora er geggjað og það er æðislegt að fagna með stuðningsmönnum þegar maður skorar.“
Blackburn var í fallsæti fyrir örfáum vikum en eftir þrjá sigurleiki í röð eru horfurnar mun betri.
„Þetta var smá bras í byrjun. Þetta er nánast alveg nýtt lið og svo er það ungt, en það er líka gott. Ég hef trú á að við getum gert góða hluti.
Við erum komnir á fínt skrið núna, unnum þrjá leiki í röð fyrir síðasta leik og erum að spila eins og við erum að spila; skapa færi, skora mörk og halda hreinu. Við erum búnir að vera mjög góðir heilt yfir í síðustu leikjum,“ sagði Andri.