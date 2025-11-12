Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.11.2025 | 22:00

Arnar neitaði að greina frá leyndarmálinu

Arnar stýrir æfingu á vellinum í dag.
Arnar stýrir æfingu á vellinum í dag. Ljósmynd/Alex Nicodim
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, sat fyrir svörum blaðamanna á fundi á Neftçi Arena-vellinum í Bakú í dag þar sem Ísland og Aserbaídsjan mætast í undankeppni HM á morgun.

Einn blaðamaður frá Aserbaídsjan spurði Arnar um hvaða leikmenn íslenska liðið þyrfti að varast á morgun.

„Ég ætla ekki að greina frá leyndarmálinu mínu og því ætla ég ekki að nefna nein nöfn. Það eru spennandi ungir leikmenn í þessu liði og við berum mikla virðingu fyrir liði Aserbaídsjan,“ svaraði Arnar.

