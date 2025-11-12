Arnar neitaði að greina frá leyndarmálinu

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, sat fyrir svörum blaðamanna á fundi á Neftçi Arena-vellinum í Bakú í dag þar sem Ísland og Aserbaídsjan mætast í undankeppni HM á morgun.
Einn blaðamaður frá Aserbaídsjan spurði Arnar um hvaða leikmenn íslenska liðið þyrfti að varast á morgun.
„Ég ætla ekki að greina frá leyndarmálinu mínu og því ætla ég ekki að nefna nein nöfn. Það eru spennandi ungir leikmenn í þessu liði og við berum mikla virðingu fyrir liði Aserbaídsjan,“ svaraði Arnar.