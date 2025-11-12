Arnar verið í vandræðum með svefn

Leikmenn og þjálfarar íslenska karlalandsliðsins í fótbolta fóru í langt ferðalag til Bakú þar sem Ísland og Aserbaídsjan mætast í undankeppni HM á morgun.
Íslenska liðið vann fyrri leik liðanna á Laugardalsvelli 5:0 í september en Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari á von á erfiðari leik á morgun.
„Ég held að bilið á milli okkar minnkar við þessar aðstæður. Svo tekurðu inn í ferðalögin. Ég hef verið í veseni sjálfur með að sofna síðustu tvær nætur en leikmenn eru að koma sér í gírinn.
Við erum búnir að fá góða daga núna. Við verðum klárir á morgun,“ sagði Arnar á blaðamannafundi í dag.