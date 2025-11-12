Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.11.2025 | 23:30

Arnar verið í vandræðum með svefn

Arnar Gunnlaugsson hefur átt erfitt með svefn eftir langt ferðalag.
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Leikmenn og þjálfarar íslenska karlalandsliðsins í fótbolta fóru í langt ferðalag til Bakú þar sem Ísland og Aserbaídsjan mætast í undankeppni HM á morgun.

Íslenska liðið vann fyrri leik liðanna á Laugardalsvelli 5:0 í september en Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari á von á erfiðari leik á morgun.

„Ég held að bilið á milli okkar minnkar við þessar aðstæður. Svo tekurðu inn í ferðalögin. Ég hef verið í veseni sjálfur með að sofna síðustu tvær nætur en leikmenn eru að koma sér í gírinn.

Við erum búnir að fá góða daga núna. Við verðum klárir á morgun,“ sagði Arnar á blaðamannafundi í dag.

