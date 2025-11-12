Býst við erfiðum leik

Agla María Albertsdóttir, fyrirliði kvennaliðs Breiðabliks í fótbolta, er spennt fyrir leik kvöldsins gegn Fortuna Hjörring.
Breiðablik mætir danska liðinu í 16-liða úrslitum Evrópubikarsins á Kópavogsvelli kl. 18 í kvöld.
„Mér líst mjög vel á leikinn. Það verður virkilega skemmtilegt að spila á móti öflugu liði Fortuna Hjörring, þannig að ég er mjög spennt fyrir leiknum.
Við vitum alveg ýmislegt um andstæðinginn. Þær eru mjög góðar að halda í boltann og eru með nokkra sterka leikmenn innan sinna raða.
Þetta er flott fótboltalið og þetta verður erfiður leikur.
Við þurfum því að reyna að passa upp á boltann þegar við höfum hann og halda í hann. Það eru opnanir á köntunum og við getum nýtt okkur svæðin þar og það eru ýmsar leiðir sem við höfum.
En þegar til kastanna kemur þá snýst þetta um að vinna baráttuna í upphafi leiks og koma okkur þannig inn í leikinn.”
„Ég held að það hafi verið nauðsynlegt að hafa tekið smá frí. Við vorum í svakalegri keyrslu að spila tvo leiki á viku, nokkrar vikur í röð, áður en það kom smá pása núna eftir Bestu deildina.
Það er engin spurning að allir leikmenn höfðu gott af því að fá einhverja daga í frí. Eftir það höfum við komið til baka sprækar og tilbúnar í þetta verkefni.
Það er töluvert skemmtilegra að vera að spila Evrópuleiki á þessum tíma árs, í staðinn fyrir að vera að hefja undirbúningstímabil, þannig það er bara geggjað.”
Ian David Jeffs var ráðinn nýr þjálfari Breiðabliks fyrir tæplega viku síðan.
Jeffs var áður þjálfari kvennaliðs ÍBV á árunum 2015 til 2018 og var aðstoðarþjálfari kvennalandsliðsins hjá Jóni Þór Haukssyni.
Síðustu tvö tímabil hefur Jeffs stýrt karlaliði Hauka og var þar áður tvö tímabil með karlalið Þróttar R.
Nik Chamberlain mun þó stýra liðinu í leikjunum tveimur gegn Fortuna Hjörring, en hann tekur formlega við sænska liðinu Kristianstad í upphafi næsta árs.
„Ég þekki Jeffs frá því að hann var í þjálfarateymi landsliðsins. Mér líst mjög vel á hann og það er fyrst og fremst bara frábært að það sé búið að klára þessa ráðningu.
Hann náði mjög góðum árangri með ÍBV þegar hann var þar og er fyrst og fremst góður fótboltaþjálfari, með góðan skilning á fótbolta.
Þannig að ég held að þetta sé mjög öflug ráðning fyrir félagið.”
Agla María var spurð að því hvort Breiðablik ætlaði sér alla leið í Evrópubikarnum.
„Já, við tökum alltaf bara eitt skref í einu. Það er eins og með bikarinn hérna heima, ef maður ætlar ekki að fara alla leið í þessu, þá er betra að sleppa því að vera með, þannig það gildir það sama í þessari keppni.
Við erum alltaf með kassann út og það er mikið sjálfstraust í okkar liði.”