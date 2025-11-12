Er 33 ára og þarf ekki að spila alla leiki

Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.11.2025 | 18:05

Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Sverrir Ingi Ingason var mikið á varamannabekknum í byrjun tímabils hjá gríska knattspyrnuliðinu Panathinaikos. Hann hefur spilað meira undanfarnar vikur en liðið er í deild, bikar og Evrópudeildinni og því eru margir leikir hjá liðinu.

„Ég var fyrir utan liðið í byrjun en svo kemur nýr þjálfari og ég fær stærra hlutverk. Svo erum við í þremur keppnum og það eru margir leikir. Liðinu er breytt á milli leikja og ég er hluti af því og það er fínt.

Frá síðustu landsleikjum er ég búinn að spila fullt af leikjum. Auðvitað vill maður spila eins marga leiki og hægt er en ég átta mig á því að ég er orðinn 33 ára og þarf ekki að spila hvern einasta leik.

Ég spilaði allar mínútur á síðasta tímabili og það er krefjandi. Þú þarft að geta notað hópinn þegar þú spilar svona marga leiki,“ sagði Sverrir við mbl.is á liðshóteli landsliðsins í Bakú. 

