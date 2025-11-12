Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.11.2025 | 19:50

Erfið staða Breiðabliks fyrir seinni leikinn

Kristín Dís Árnadóttir úr Breiðabliki í baráttunni við Josefine Valvik …
Kristín Dís Árnadóttir úr Breiðabliki í baráttunni við Josefine Valvik í kvöld. mbl.is/Eyþór
mbl.is

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Breiðablik mátti þola tap á móti dönsku meisturunum Fortuna Hjörring, 1:0, í fyrri leik liðanna 16-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta á Kópavogsvelli í kvöld.

Staðan er því 1:0 í einvíginu en seinni leikur liðanna fer fram í Hjörring eftir viku. 

Blikaliðið var betra til að byrja með en um miðjan fyrri hálfleikinn byrjaði Fortuna Hjörring að fá hættulegri færi. 

Joy Omewa ógnaði mikið og fékk nokkur tækifæri í fyrri hálfleik til að koma gestaliðinu yfir. Besta færi Blika fékk Samantha Smith á 18. mínútu en hún setti boltann yfir markið. 

Omewa var síðan á ferðinni á fyrstu mínútu seinni hálfleiksins þegar hún smellti boltanum í netið. Þá fékk hún sendingu frá Nikoline Nielsen og skaut. Herdís Halla Guðbjartsdóttir var í boltanum en skotið reyndist of fast og fór í netið, 1:0. 

Blikaliðið fékk færi til að jafna metin en Fortuna fékk þó hættulegri færi til að bæta við. Varnarlína Breiðabliks var í vandræðum og tapaði boltanum nokkrum sinnum við eigin vítateig. Herdís Halla stóð vaktina þó vel í markinu og varði oft afskaplega vel. 

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

FH 45:32 KA opna
60. mín. Jens Bragi Bergþórsson (KA) fékk 2 mínútur
Ísland 59:84 Serbía opna
99. mín. skorar

Leiklýsing

Breiðablik 0:1 Fortuna Hjörring opna loka
90. mín. Leik lokið Fortuna Hjörring vinnur hér 1:0-sigur á Breiðablik og fer Kópavogsliðið því marki undir í seinni leikinn eftir viku í Hjörring í Danmörku.
mbl.is
Fleira áhugavert
Hanna: „Við lítum þetta mál alvarlegum augum“ Vandamálið liggur í 7,5% stýrivöxtum Ákærður fyrir tvö brot gegn stúlku á Múlaborg Skýrsla OECD sýnir fram á vaxandi einmanaleika
Fleira áhugavert
Samningurinn loks orðinn að lögum Myrti systur sína eftir fyrirskipun af netinu Skýrsla OECD sýnir fram á vaxandi einmanaleika Gæludýrafrumvarp Ingu Sæland samþykkt