Erfið staða Breiðabliks fyrir seinni leikinn

Breiðablik mátti þola tap á móti dönsku meisturunum Fortuna Hjörring, 1:0, í fyrri leik liðanna 16-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta á Kópavogsvelli í kvöld.
Staðan er því 1:0 í einvíginu en seinni leikur liðanna fer fram í Hjörring eftir viku.
Blikaliðið var betra til að byrja með en um miðjan fyrri hálfleikinn byrjaði Fortuna Hjörring að fá hættulegri færi.
Joy Omewa ógnaði mikið og fékk nokkur tækifæri í fyrri hálfleik til að koma gestaliðinu yfir. Besta færi Blika fékk Samantha Smith á 18. mínútu en hún setti boltann yfir markið.
Omewa var síðan á ferðinni á fyrstu mínútu seinni hálfleiksins þegar hún smellti boltanum í netið. Þá fékk hún sendingu frá Nikoline Nielsen og skaut. Herdís Halla Guðbjartsdóttir var í boltanum en skotið reyndist of fast og fór í netið, 1:0.
Blikaliðið fékk færi til að jafna metin en Fortuna fékk þó hættulegri færi til að bæta við. Varnarlína Breiðabliks var í vandræðum og tapaði boltanum nokkrum sinnum við eigin vítateig. Herdís Halla stóð vaktina þó vel í markinu og varði oft afskaplega vel.