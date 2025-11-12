Nik neyddur í breytingar

Nik Chamberlain þjálfari Breiðabliks var neyddur í breytingar á sínu liði fyrir fyrri leikinn gegn dönsku meisturum Fortuna Hjörring sem tapaðist 1:0 í 16-liða úrslitum Evrópubikars kvenna á Kópavogsvelli í kvöld.
Fyrirliðinn Agla María Albertsdóttir var ekki í byrjunarliðinu en Nik segir að það hafi verið löngu ákveðið. Agla María hefur nefnilega verið í Afríku síðustu vikur og kom aðeins heim á sunnudaginn. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir var í byrjunarliðinu í hennar stað og stóð sig vel.
„Agla María hefur verið í fríi í Afríku undanfarnar vikur og það er eina ástæðan af hverju hún byrjaði ekki leikinn. Hún pantaði þessa ferð fyrir löngu og við bjuggumst ekki við því að komast svona langt í Evrópu.
Hún hafði því aðeins æft í stuttan tíma og mér fannst sanngjarnt að gefa Ásu tækifæri. Hún stóð sig mjög vel og lék allan leikinn. Ég var mjög ánægður með þær í kvöld,“ sagði Nik.
Herdís Halla Guðbjartsdóttir var einnig í markinu en Katherine Devine þurfti á aðgerð að halda. Herdís Halla stóð vaktina vel í markinu og bjargaði ansi oft eftir mistök í vörn Blika.
„Katherine gat heldur ekki spilað þannig ég var neyddur í breytingar. Herdís kom inn og spilaði vel, framtíðin er björt hjá henni. Hún mun læra helling af þessum leik.“