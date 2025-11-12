Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.11.2025 | 22:02

Nik neyddur í breytingar

Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir með boltann í kvöld.
Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir með boltann í kvöld. mbl.is/Eyþór
mbl.is

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Nik Chamberlain þjálfari Breiðabliks var neyddur í breytingar á sínu liði fyrir fyrri leikinn gegn dönsku meisturum Fortuna Hjörring sem tapaðist 1:0 í 16-liða úrslitum Evrópubikars kvenna á Kópavogsvelli í kvöld. 

Fyrirliðinn Agla María Albertsdóttir var ekki í byrjunarliðinu en Nik segir að það hafi verið löngu ákveðið. Agla María hefur nefnilega verið í Afríku síðustu vikur og kom aðeins heim á sunnudaginn. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir var í byrjunarliðinu í hennar stað og stóð sig vel. 

„Agla María hefur verið í fríi í Afríku undanfarnar vikur og það er eina ástæðan af hverju hún byrjaði ekki leikinn. Hún pantaði þessa ferð fyrir löngu og við bjuggumst ekki við því að komast svona langt í Evrópu. 

Hún hafði því aðeins æft í stuttan tíma og mér fannst sanngjarnt að gefa Ásu tækifæri. Hún stóð sig mjög vel og lék allan leikinn. Ég var mjög ánægður með þær í kvöld,“ sagði Nik. 

Herdís Halla Guðbjartsdóttir var einnig í markinu en Katherine Devine þurfti á aðgerð að halda. Herdís Halla stóð vaktina vel í markinu og bjargaði ansi oft eftir mistök í vörn Blika. 

„Katherine gat heldur ekki spilað þannig ég var neyddur í breytingar. Herdís kom inn og spilaði vel, framtíðin er björt hjá henni. Hún mun læra helling af þessum leik.“

