Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.11.2025 | 17:01

Skemmtilegasti landsleikurinn

Hákon Arnar í góðu skapi með nafna sínum Hákoni Rafni …
Hákon Arnar í góðu skapi með nafna sínum Hákoni Rafni Valdimarssyni. Ljósmynd/Alex Nicodim
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Ísland mætir Aserbaídsjan í undankeppni HM karla í fótbolta í Bakú klukkan 17 á morgun.

Ísland kemur sér í sterka stöðu í baráttunni um annað sæti síns riðils og sæti í umspili með sigri. Íslenska liðið vann 5:0 síðast þegar liðin mættust, á Laugardalsvelli í september.

„Ég býst við að þeir leggist aftarlega en þeir vilja eflaust hefna fyrir fyrri leikinn,“ sagði landsliðsfyrirliðinn Hákon Arnar Haraldsson á blaðamannafundi í Bakú í dag.

Fyrri leikurinn var örugglega skemmtilegasti landsleikur sem ég hef spilað. Manni leið eins og allt virkaði, sendingar, skot og við vorum gjörsamlega með þá í þeim leik. Það gefur hins vegar ekki neitt á morgun,“ sagði Hákon.

mbl.is
Fleira áhugavert
Stjórnvöld semji við fyrirtæki sem hefur játað glæp Hanna: „Við lítum þetta mál alvarlegum augum“ Gæludýrafrumvarp Ingu Sæland samþykkt Kolya, táningurinn sem býr sig undir stríð
Fleira áhugavert
Tveir starfslokasamningar upp á 50 milljónir Verði heimilt að vísa ofbeldisfullum nemendum úr skóla Sonurinn verið týndur síðan í byrjun ágúst Skýrsla OECD sýnir fram á vaxandi einmanaleika