Skemmtilegasti landsleikurinn

Ísland mætir Aserbaídsjan í undankeppni HM karla í fótbolta í Bakú klukkan 17 á morgun.
Ísland kemur sér í sterka stöðu í baráttunni um annað sæti síns riðils og sæti í umspili með sigri. Íslenska liðið vann 5:0 síðast þegar liðin mættust, á Laugardalsvelli í september.
„Ég býst við að þeir leggist aftarlega en þeir vilja eflaust hefna fyrir fyrri leikinn,“ sagði landsliðsfyrirliðinn Hákon Arnar Haraldsson á blaðamannafundi í Bakú í dag.
Fyrri leikurinn var örugglega skemmtilegasti landsleikur sem ég hef spilað. Manni leið eins og allt virkaði, sendingar, skot og við vorum gjörsamlega með þá í þeim leik. Það gefur hins vegar ekki neitt á morgun,“ sagði Hákon.