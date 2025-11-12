Spenntur fyrir Benítez eftir bras

Spánverjinn Rafel Benítez tók á dögum við sem knattspyrnustjóri Panathinaikos í Grikklandi en þar leikur landsliðsmaðurinn Sverrir Ingi Ingason.
„Það hefur verið mikið um breytingar á þessu ári og þetta er þriðji þjálfarinn frá byrjun tímabilsins og það er búið að vera bras á okkur og sérstaklega í deildinni. Það er kominn nýr þjálfari og ég er spenntur fyrir framhaldinu,“ sagði Sverrir við mbl.is á hóteli landsliðsins í Bakú í Azerbaísjan.
„Benítez er búinn að eiga frábæran feril sem þjálfari og hefur verið á næsta stigi fótboltans lengi. Við vitum að hann getur hjálpað okkur mikið og vonandi getum við byrjað að byggja til framtíðar og snúið þessu við.
Það eru komin 15 ár síðan liðið vann grísku deildina síðast og allir í kringum félagið eru staðráðnir í að snúa þessu við og koma félaginu aftur á þann stað sem það á að vera á. Það eru spennandi tímar fram undan og gaman að taka þátt í þessu,“ sagði Sverrir.
En hvernig eru fyrstu kynnin af Benítez?
„Þau eru mjög góð. Hann er búinn að vera lengi í þessu og það er augljóst að hann veit mikið um leikinn og er fljótur að átta sig á hvað þarf að gera betur. Það er gaman að fá tækifæri til að vinna með þjálfara á borð við hann. Vonandi get ég tekið eins mikið frá honum og hægt er.“