Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.11.2025 | 18:26 | Uppfært 18:55

Sú leikjahæsta snýr aftur heim til Akureyrar

Arna Sif Ásgrímsdóttir í leik með Þór/KA fyrir nokkrum árum …
Arna Sif Ásgrímsdóttir í leik með Þór/KA fyrir nokkrum árum en hún er leikjahæst í sögu liðsins í efstu deild. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Knattspyrnukonan Arna Sif Ásgrímsdóttir er gengin aftur til liðs við uppeldisfélag sitt Þór/KA frá Val. Arna Sif skrifaði undir tveggja ára samning.

Arna Sif er 33 ára miðvörður sem hafði verið á mála hjá Val undanfarin fjögur tímabil.

Aðeins tólfta íslenska konan
Frétt af mbl.is

Aðeins tólfta íslenska konan

Undir lok síðasta tímabils sneri hún aftur eftir barnsburðarleyfi og langvarandi hnémeiðsli, en Arna Sif sleit krossband í febrúar árið 2024. Lék hún fjóra leiki í Bestu deildinni fyrir Val.

Arna Sif á langan og farsælan feril að baki en hún hefur alls spilað 272 leiki í efstu deild á Íslandi og skorað í þeim 46 mörk ásamt því að spila 19 A-landsleiki og skora eitt mark.

Þá hefur Arna Sif leikið sem atvinnumaður með Glasgow City í Skotlandi, Verona á Ítalíu og Kopparberg/Gautaborg í Svíþjóð.

Arna Sif Ásgrímsdóttir er komin heim í heiðardalinn.
Arna Sif Ásgrímsdóttir er komin heim í heiðardalinn. Ljósmynd/Þór/KA

Hún varð Íslandsmeistari með Val árið 2023 og bikarmeistari 2022 og varð sömuleiðis Íslandsmeistari með Þór/KA árið 2012.

Arna er leikjahæsti leikmaðurinn í sögu Þórs/KA í efstu deild en hún lék 197 leiki fyrir félagið í deildinni þegar hún lék með því á árunum 2007-2014 og 2018-2021. 

Í haust komst hún í fámennan hóp íslenskra knattspyrnukvenna sem hafa spilað 300 deildaleiki á ferlinum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Samningurinn loks orðinn að lögum Gæludýrafrumvarp Ingu Sæland samþykkt Magnús Ragnarsson nýr stjórnarformaður Leikfélagsins Vandamálið liggur í 7,5% stýrivöxtum
Fleira áhugavert
Sonurinn verið týndur síðan í byrjun ágúst Tveir starfslokasamningar upp á 50 milljónir Willum íhugar formannsframboð Klapparstígsráðgátan leyst