Sú leikjahæsta snýr aftur heim til Akureyrar

Knattspyrnukonan Arna Sif Ásgrímsdóttir er gengin aftur til liðs við uppeldisfélag sitt Þór/KA frá Val. Arna Sif skrifaði undir tveggja ára samning.
Arna Sif er 33 ára miðvörður sem hafði verið á mála hjá Val undanfarin fjögur tímabil.
Undir lok síðasta tímabils sneri hún aftur eftir barnsburðarleyfi og langvarandi hnémeiðsli, en Arna Sif sleit krossband í febrúar árið 2024. Lék hún fjóra leiki í Bestu deildinni fyrir Val.
Arna Sif á langan og farsælan feril að baki en hún hefur alls spilað 272 leiki í efstu deild á Íslandi og skorað í þeim 46 mörk ásamt því að spila 19 A-landsleiki og skora eitt mark.
Þá hefur Arna Sif leikið sem atvinnumaður með Glasgow City í Skotlandi, Verona á Ítalíu og Kopparberg/Gautaborg í Svíþjóð.
Hún varð Íslandsmeistari með Val árið 2023 og bikarmeistari 2022 og varð sömuleiðis Íslandsmeistari með Þór/KA árið 2012.
Arna er leikjahæsti leikmaðurinn í sögu Þórs/KA í efstu deild en hún lék 197 leiki fyrir félagið í deildinni þegar hún lék með því á árunum 2007-2014 og 2018-2021.
Í haust komst hún í fámennan hóp íslenskra knattspyrnukvenna sem hafa spilað 300 deildaleiki á ferlinum.