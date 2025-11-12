Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.11.2025 | 11:59 | Uppfært 12:23

Tap í fyrsta leik gegn Finnlandi

Byrjunarlið Íslands í Rúmeníu í dag.
Byrjunarlið Íslands í Rúmeníu í dag. Ljósmynd/KSÍ

U19-ára landslið karla í fótbolta tapaði sínum fyrsta leik gegn Finnlandi í fyrri umferð undankeppni Evrópumótsins 2026 í Buftea í Rúmeníu í dag.

Leiknum lauk með naumum sigri finnska liðsins, 3:2, en það voru þeir Daniel Ingi Jóhannesson og Viktor Bjarki Daðason sem skoruðu mörk Íslands í leiknum.

Næsti leikur Íslands er gegn Andorra á laugardaginn og liðið mætir svo heimamönnum í Rúmeníu í lokaleik riðilsins þriðjudaginn 18. nóvember en efstu tvö lið riðilsins komast áfram í seinni umferð undankeppninnar.

mbl.is
