Tap í fyrsta leik gegn Finnlandi

U19-ára landslið karla í fótbolta tapaði sínum fyrsta leik gegn Finnlandi í fyrri umferð undankeppni Evrópumótsins 2026 í Buftea í Rúmeníu í dag.
Leiknum lauk með naumum sigri finnska liðsins, 3:2, en það voru þeir Daniel Ingi Jóhannesson og Viktor Bjarki Daðason sem skoruðu mörk Íslands í leiknum.
Næsti leikur Íslands er gegn Andorra á laugardaginn og liðið mætir svo heimamönnum í Rúmeníu í lokaleik riðilsins þriðjudaginn 18. nóvember en efstu tvö lið riðilsins komast áfram í seinni umferð undankeppninnar.