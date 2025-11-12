Þurfum að nýta heimavöllinn vel

Breiðablik mætir danska liðinu Fortuna Hjörring í 16-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta í dag á Kópavogsvelli kl. 18.
Blikar sigruðu serbneska liðið Spartak Subotica sannfærandi 5:1 samanlagt í 2. umferð. Blikar unnu fyrri leikinn á heimavelli 4:0 og gerðu 1:1-jafntefli í síðari leiknum ytra.
Lið Fortuna Hjörring vann bæði deild og bikar í Danmörku á síðustu leiktíð og er í öðru sæti á yfirstandandi leiktíð, en leiktíðin í Danmörku hófst 9. ágúst síðastliðinn og lýkur í júní á næsta ári.
Nik Chamberlain, þjálfari Íslands- og bikarmeistara Breiðabliks, er spenntur fyrir einvíginu.
„Okkur hefur tekist að kynna okkur liðið býsna vel, það er talsvert auðveldara að sækja sér upplýsingar úr dönsku deildinni en til dæmis þeirri serbnesku, þaðan sem síðustu andstæðingar okkar voru.
Fortuna Hjörring var tvöfaldur meistari á síðustu leiktíð og það sem af er þessari leiktíð voru þær ósigraðar í deildinni þar til þær töpuðu um síðustu helgi gegn AGF. Liðið er mjög öflugt varnarlega og gefur fá færi á sér. Þetta er líka mjög gott fótboltalið sem heldur vel í boltann og er með tæknilega góða leikmenn.
Þær eru með mjög öflugan framherja, nokkra landsliðsmenn og marga reynda leikmenn. Danska deildin er mjög erfið og til þess að vinna tvöfalt í Danmörku þarftu að hafa alvörulið. Það verður áhugavert að mæta liði frá Skandinavíu, þar sem deildirnar eru nær þeim en kannski serbneska eða írska deildin til dæmis,“ sagði Chamberlain í samtali við Morgunblaðið.
Rúmlega þrjár vikur eru síðan Bestu deild kvenna lauk. Spurður hvernig hefði gengið að halda leikmönnum á tánum og undirbúa þær sem best fyrir einvígið sagði þjálfarinn:
„Við æfðum aðeins eftir að mótinu lauk og síðan gáfum við fimm daga frí, það var mikilvægt til að hreinsa hugann. Svo fórum við af stað og byggðum okkur rólega upp. Leikmenn vildu eflaust fá lengra frí, en andstæðingar okkar eru á fullu á sínu tímabili, þannig að við þurftum að halda okkur við efnið.
Fyrstu æfingarnar eftir frí voru kannski ekki frábærar, en eftir því sem leikurinn nálgaðist höfum við bætt okkur og ákefðin á æfingum aukist.
Síðasta æfingavika hefur verið sérstaklega góð og ég verð að hrósa leikmönnunum. Það er klárlega möguleiki fyrir okkur að komast áfram í 8-liða úrslit.“
Seinni leikur liðanna fer fram annan fimmtudag í Danmörku og því er mikilvægt að Breiðablik nái í góð úrslit á heimavelli.
„Ég á von á kaflaskiptum leik, sem mun líklegast ráðast á smáatriðum og einstaklingsframtaki leikmanna. Við náum vonandi að gera svipaða hluti og gegn Spartak á heimavelli og fara með góð úrslit inn í seinni leikinn. Völlurinn hjá Hjörring í Danmörku hefur verið notaður mjög mikið, jafnvel ofnotaður, og það hefur líka rignt mikið. Völlurinn verður því þungur og leikurinn ytra verður öðruvísi. Við þurfum að nýta okkur heimavöllinn vel,“ sagði Chamberlain að lokum.