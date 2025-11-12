Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.11.2025 | 14:14

Valsmenn ræddu við fyrrverandi landsliðshetju

Ragnar Sigurðsson.
Ragnar Sigurðsson. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Forráðamenn knattspyrnudeildar Vals ræddu við Ragnar Sigurðsson, fyrrverandi landsliðsmann, um að taka við þjálfun liðsins á dögunum.

Sparkspekingurinn og fyrrverandi fótboltamaðurinn Albert Brynjar Ingason greindi frá þessu í hlaðvarpsþættinum Dr. Football en Albert og Ragnar eru æskuvinir og léku saman upp alla yngri flokka Fylkis, ásamt því að leika saman með meistaraflokki félagsins.

Hermann Hreiðarsson var ráðinn þjálfari Vals á dögunum og tók við liðinu af Srdjan Tufegdzic sem lét af störfum eftir tímabilið.

Ragnar stýrði Fram seinni hluta tímabilsins 2023 eftir að hafa verið aðstoðarþjálfari liðsins og þá var hann aðstoðarþjálfari HK á síðustu leiktíð. Hann er núna þjálfari U17-ára karlaliðs AGF í Danmörku.

Ragnar lék 97 A-landsleiki fyrir Ísland og var í lykilhlutverki í gullaldarliði Íslands sem fór á tvö stórmót; Evrópumótið 2016 í Frakklandi og heimsmeistaramótið 2018 í Rússlandi.

