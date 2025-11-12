Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 12.11.2025 | 16:00

Við erum sigurstranglegri

Arnar Gunnlaugsson á æfingu landsliðsins í Bakú.
Arnar Gunnlaugsson á æfingu landsliðsins í Bakú. Ljósmynd/Alex Nicodim

Ísland mætir Aserbaídsjan í undankeppni HM karla í fótbolta í Bakú á morgun klukkan 17. Með sigri kemur Ísland sér í sterka stöðu í baráttunni um annað sæti riðilsins og sæti í umspili um sæti á lokamótinu.

„Þetta er mikilvægur leikur og það eru góðir möguleikar á að komast í umspil. Við verðum að ná góðum úrslitum til að gera Úkraínuleikinn að úrslitaleik,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari á blaðamannafundi í dag.

Nýr þjálfari er kominn í brúna hjá Aserbaídsjan og á Arnar von á erfiðari leik en þegar Ísland vann 5:0-heimasigur á sama andstæðingi í september.

„Þeir vita betur hvernig á að spila þetta kerfi og þeir hafa bætt sig mikið. Það var mjög góð frammistaða hjá okkur þegar við unnum 5:0. Við spiluðum mjög vel í þeim leik. Nú er kominn nýr þjálfari sem leikmenn vilja heilla.

Við erum ofar á heimslistanum og því erum við sigurstranglegri. Í fótbolta getur hins vegar allt gerst, eins og við sýndum á móti Frakklandi. Fótbolti er óútreiknanlegur. Þér verður refsað ef þú ert ekki 100 prósent,“ sagði Arnar.

mbl.is
