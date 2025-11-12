Vildi horfa á Englandsleikinn fræga á Íslandi

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta leikur við Aserbaísjan í Bakú á morgun klukkan 17 og Úkraínu í Varsjá í Póllandi næstkomandi sunnudag í undankeppni heimsmeistaramótsins. Með tveimur sigrum er Ísland öruggt með sæti í umspili um sæti á lokamóti HM og því mikið undir í tveimur útileikjum.
Ísland tapaði fyrir Úkraínu, 5:3, og gerði svo afar sterkt jafntefli við Frakkland, 2:2, í síðasta verkefni í október. Frakkland er því í toppsæti riðilsins með tíu stig, Úkraína í öðru með sjö, Ísland í þriðja með fjögur og Aserbaísjan rekur lestina með eitt stig.
„Þetta eru mjög mikilvægir leikir og við erum mjög spenntir, sérstaklega eftir jafnteflið heima á móti Frökkum. Það var jákvæður leikur eftir tapið á móti Úkraínu.
Við erum í bullandi séns með að ná öðru sætinu og komast í umspil og við stefnum á sigur á móti Aserbaísjan,“ sagði Andri Lucas Guðjohnsen framherji landsliðsins í samtali við Morgunblaðið á hóteli íslenska liðsins í miðborg Bakú í gær.
Ísland vann 5:0-sigur á Aserbaísjan á Laugardalsvelli í fyrsta leik riðilsins og að mati Andra er íslenska liðið sterkara, en þó þarf að varast Asera, sem eru með nýjan þjálfara og hefur gengið verið betra síðan.
„Ég er ekkert hræddur við að segja að við séum með betra lið og betri leikmenn. Okkar leikmenn eru á betri stöðum og við spilum betri fótbolta. Það er hins vegar kominn nýr þjálfari og leikmenn vilja eflaust sýna sig og sanna fyrir honum. Þetta verður hörkuleikur.“
Andri Lucas var ungur drengur þegar Ísland lék á lokamóti EM og HM í Frakklandi 2016 og Rússlandi 2018. Hann var í stúkunni með fjölskyldu sinni á EM í Frakklandi þar sem faðir hans, Eiður Smári Guðjohnsen, var á meðal leikmanna.
„Eitt af mínum stærstu markmiðum eins og staðan er núna er að komast á stórmót með íslenska landsliðinu og það yrði fátt sem jafnaðist á við það. Það er alltaf risastórt að komast á stórmót og hvað þá fyrir Ísland.
Maður hugsar til baka þegar maður var yngri og sá strákana okkar fara á EM og HM. Það voru með skemmtilegri tímum í lífi mínu. Vonandi getum við núna sjálfir farið þangað,“ sagði Andri.
Eins og flestir sem lesa þetta vita fór Ísland alla leið í átta liða úrslit á EM og vann England í 16-liða úrslitum. Því miður fyrir Andra missti hann af leiknum við England en mætti á aðra leiki.
„Ég fór á alla leiki í Frakklandi nema Englandsleikinn. Við vorum búnir að vera lengi úti í Frakklandi og ég og frændi minn vildum taka leikinn heima á Íslandi með vinum þar. Við flugum svo aftur út á Frakklandsleikinn.
Pabbi var í hópnum og fyrir mig sem ungan fótboltastrák var geggjað að sjá þessa stráka vera á stórmóti og hvað þá að komast svona langt. Vonandi getum við nýtt þessa reynslu sem strákarnir eru með núna og farið alla leið,“ sagði Andri.
