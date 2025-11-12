Vill feta í fótspor föður síns

Andri Lucas Guðjohnsen á sér draum um að fara á stórmót með íslenska landsliðinu í fótbolta. Hann var ungur drengur þegar Ísland fór á EM í Frakklandi 2016 og HM í Rússlandi tveimur áður síðar.
„Maður hugsar til baka þegar maður var yngri og sá strákana okkar fara á EM og HM. Það voru með skemmtilegri tímum í lífs míns. Vonandi getum við núna sjálfir farið þangað,“ sagði Andri við mbl.is.
Eins og flestir sem lesa þetta vita fór Ísland alla leið í átta liða úrslit á EM og vann England í 16-liða úrslitum. Því miður fyrir Andra missti hann af leiknum við England en mætti á aðra leiki.
„Ég fór á alla leiki í Frakklandi nema Englandsleikinn. Við vorum búnir að vera lengi úti í Frakklandi og ég og frændi minn vildu taka leikinn heima á Íslandi með vinum þar. Við flugum svo aftur út í Frakklandsleikinn,“ sagði Andri.
Faðir hans Eiður Smári Guðjohnsen var í hópnum sem fór á EM.
„Pabbi var í hópnum og fyrir mig sem ungan fótboltastrák var geggjað að sjá þessa stráka vera á stórmóti og hvað þá að komast svona langt. Vonandi getum við nýtt þessa reynslu sem strákarnir eru með núna og farið alla leið,“ sagði Andri.