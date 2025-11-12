Vonandi er völlurinn ekki jafn lélegur og hér

Nik Chamberlain stýrði Breiðabliki í síðasta sinn á Kópavogsvelli í tapi liðsins fyrir dönsku meisturum Fortuna Hjörring, 1:0, í 16-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta í kvöld.
Fortuna Hjörring fer með 1:0-forskot í seinni leikinn en hann verður í Hjörring eftir viku.
„Mér fannst þetta vera jafn leikur. Bæði lið voru með boltann og skiptust á að sækja. Mér fannst við samt stundum flýta okkur of mikið. Kannski voru gæðin ekki alveg til staðar þar sem liðið er ekki í miklu leikformi. Fortuna er líka atvinnumannalið sem er á miðju tímabili.
Leikurinn réðist á augnablikum og Joy Omewa var mjög erfið að eiga við. Hún skilaði sínu en mér fannst mínir bestu leikmenn ekki alveg ná takti í kvöld,“ sagði Nik beint eftir leik.
Blikavörnin gerði þó nokkur mistök í varnarleik sínum og gaf það Fortuna þó nokkur dauðafæri. Herdís Halla Guðbjartsdóttir var þó vandanum vaxin í markinu og varði flest þeirra mjög vel.
„Kannski er það bara leikformið. Þá verða leikmenn stressaðri. Fortuna er síðan reynslumikið lið og náði að lesa sendingarnar okkar.
Færin þeirra komu að mestu leyti eftir mistök frá okkur og mér fannst þær ekki skapa mikið af öðruvísi færum, með því að skipta boltanum fram og aftur.“
Nik sér tækifæri í seinni leiknum en það verður hans síðasti með Breiðablik þar sem hann tekur við sænska liðinu Kristianstad eftir tímabilið.
„Við erum auðvitað enn í séns á að komast áfram. Ég á von á öðrum jöfnum leik þar og eftir að hafa spilað 90 mínútna leik eru vonandi einhverjir leikmenn komnir í gírinn hjá okkur og geta komið okkur inn í einvígið.
Við gerum eflaust einhverjar taktískar breytingar en ég held að bæði lið muni vilja spila svipað eins og í kvöld.
Við ætlum ekki að breyta miklu en vonandi verðum við orkumeiri. Vonandi er völlurinn þeirra ekki jafn lélegur og hér svo það geti enn gæðameiri fótbolti verið spilaður. Vonandi getum við spilað okkar leik og gert þetta að hörkueinvígi,“ bætti Nik við.