Ísland mætir Aserbaísjan í undankeppni HM karla í fótbolta í Bakú klukkan 17 í dag. Ísland vann sama andstæðing 5:0 á Laugardalsvelli í fyrsta leik undankeppninnar. Sverrir Ingi Ingason, varnamaðurinn reyndi í íslenska liðinu, býst við öðruvísi leik í dag.
„Það er hægt að búast við öðruvísi leik en á Laugardalsvelli. Þeir eru á heimavelli núna og við verðum að setja upp leikinn vel. Þetta verður klárlega erfiður leikur. Úkraína kom hingað og gerði jafntefli.
Við verðum að vera 100 prósent klárir og við viljum vinna til að koma okkur í sterka stöðu fyrir leikinn við Úkraínu. Það er allt opið ef við gerum okkar.
Það er fullt af góðum fótboltamönnum hjá Aserbaísjan. Þetta eru leikmenn sem hafa spilað í Meistaradeildinni og þá eru eflaust einhverjar breytingar eftir að nýr þjálfari tók við. Ég tel okkur samt vera með sterkara lið og við ætlum að vinna leikinn,“ sagði Sverrir.