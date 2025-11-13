Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.11.2025 | 21:17

Breyting á landsliðshópi Íslands

Eggert Aron Guðmundsson í leik með U21-árs landsliðinu gegn Lúxemborg …
Eggert Aron Guðmundsson í leik með U21-árs landsliðinu gegn Lúxemborg í síðasta mánuði. Ljósmynd/Árni Torfa

Eggert Aron Guðmundsson, leikmaður Brann í Noregi, hefur verið kallaður inn í leikmannahóp íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu fyrir leikinn gegn Úkraínu í Varsjá í Póllandi á sunnudag.

Þetta tilkynnti Knattspyrnusamband Íslands á samfélagsmiðlum fyrir skemmstu.

Eggert Aron, sem er 21 árs miðjumaður, spilaði í 3:1-sigri U21-árs landsliðsins á Lúxemborg ytra í kvöld, og skoraði þriðja markið í leiknum, en hann kemur til móts við A-landsliðið í Varsjá á morgun.

Hann á tvo leiki fyrir A-landsliðið, vináttuleiki sem hann spilaði í janúar 2024.

Tveir af þeim 24 sem valdir voru í A-landsliðshópinn fyrir leikina gegn Aserbaídsjan og Úkraínu voru ekki með í sigrinum gegn Aserbaídsjan í Bakú í kvöld. Mikael Anderson vegna meiðsla og Logi Tómasson vegna veikinda.

