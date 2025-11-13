Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.11.2025 | 15:31 | Uppfært 16:22

Byrjunarlið Íslands: Óvænt útspil Arnars

Jóhann Berg er í byrjunarliðinu.
Jóhann Berg er í byrjunarliðinu. Ljósmynd/Alex Nicodim

Byrjunarlið Íslands gegn Aserbaídsjan í undankeppni HM karla í fótbolta hefur verið opinberað en liðin mætast á Neftci Arena-vellinum í Bakú klukkan 17.

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari gerir þrjár breytingar á liðinu sem gerði jafntefli við Frakkland, 2:2, í síðasta leik. Jóhann Berg Guðmundsson leikur sinn 100. landsleik.

Jóhann Berg, Kristian Nökkvi Hlynsson og Andri Lucas Guðjohnsen koma inn í liðið fyrir Daníel Tristan Guðjohnsen, Sævar Atla Magnússon og Loga Tómasson.

Kristian er í byrjunarliðinu í mótsleik í fyrsta skipti frá því gegn Slóvakíu fyrir tveimur árum síðan og Jóhann í fyrsta skipti síðan gegn Wales fyrir ári.

Byrjunarlið Íslands:

Mark: Elías Rafn Ólafsson.

Vörn: Guðlaugur Victor Pálsson, Daníel Leó Grétarsson, Sverrir Ingi Ingason, Mikael Egill Ellertsson.

MiðjaJóhann Berg Guðmundsson, Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Kristian Nökkvi Hlynsson.

Sókn: Andri Lucas Guðjohnsen, Albert Guðmundsson.

mbl.is
Fleira áhugavert
Allur vafi tekinn af um málfrelsi Verði að bregðast við stöðu í meðferðarúrræðum Mótmæli takmarki ekki rétt til fyrirlestra „Við lifum nú þegar í vísindaskáldsögu“
Fleira áhugavert
Lágmarks virðing að fyrirtæki fái að aðlagast Skólastjóri í Hafnarfirði sendur í leyfi Mótmæli takmarki ekki rétt til fyrirlestra Uggandi yfir fjölda innlagna barna