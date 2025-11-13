Byrjunarlið Íslands: Óvænt útspil Arnars

Byrjunarlið Íslands gegn Aserbaídsjan í undankeppni HM karla í fótbolta hefur verið opinberað en liðin mætast á Neftci Arena-vellinum í Bakú klukkan 17.
Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari gerir þrjár breytingar á liðinu sem gerði jafntefli við Frakkland, 2:2, í síðasta leik. Jóhann Berg Guðmundsson leikur sinn 100. landsleik.
Jóhann Berg, Kristian Nökkvi Hlynsson og Andri Lucas Guðjohnsen koma inn í liðið fyrir Daníel Tristan Guðjohnsen, Sævar Atla Magnússon og Loga Tómasson.
Kristian er í byrjunarliðinu í mótsleik í fyrsta skipti frá því gegn Slóvakíu fyrir tveimur árum síðan og Jóhann í fyrsta skipti síðan gegn Wales fyrir ári.
Byrjunarlið Íslands:
Mark: Elías Rafn Ólafsson.
Vörn: Guðlaugur Victor Pálsson, Daníel Leó Grétarsson, Sverrir Ingi Ingason, Mikael Egill Ellertsson.
Miðja: Jóhann Berg Guðmundsson, Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Kristian Nökkvi Hlynsson.
Sókn: Andri Lucas Guðjohnsen, Albert Guðmundsson.